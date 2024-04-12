Полным ходом идет весенняя посевная кампания в Липецкой области. Подкормка озимых культур проведена на 290 тыс. гектаров. Всего в области в прошлом году ими было засеяно 370 тыс. гектаров.

К яровому севу приступили все районы и округа региона. Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 50 тыс. гектаров. Под них в 2024 году, включая кукурузу на зерно, отведено 421 тыс. гектаров. В пяти муниципалитетах сеют яровой рапс. На данный момент он размещен на 3 тыс. гектаров. К севу подсолнечника приступили аграрии пяти районов. Пока им занято 1,5 тыс. гектаров из 195 тысяч. Площади под масличными культурами в текущем году увеличатся до 462 тыс. гектаров. Главным драйвером роста станет соя: площади под ней планируется увеличить до 200 тыс. гектаров. В шести районах начали сеять сахарную свеклу – она размещена на 4,2 тыс. гектаров. Всего аграриям предстоит засеять сладким корнеплодом 116 тыс. гектаров. Однолетними травами засеяно 2 тыс. гектаров из запланированных 11 тыс.

Как отметили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, весенний сев идет в штатном режиме. Хозяйства обеспечены всем необходимым: техникой, удобрениями, средствами защиты растений, семенами. Также имеется весь объем топлива, необходимый для проведения весенних полевых работ. Главная задача – в кратчайшие сроки провести все работы, пока позволяют погодные условия. Общая площадь под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий в 2024 году составит немногим более 1,4 млн гектаров. Яровой сев предстоит провести на 1,1 млн гектаров.

«Весна в этом году наступила стремительно. Но, к счастью, липецких аграриев она не застала врасплох. К полевым работам в регионе все было готово заранее. Надеемся на хороший темп работ», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.