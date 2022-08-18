Полным ходом в липецкой области идёт уборка зерновых и зернобобовых. На сегодняшний день с 515 тысяч из 800 тысяч гектаров, отведённых под эти культуры, собрано 2 млн 647 тысяч тонн озимой и яровой пшеницы, гороха и ячменя. Урожайность по-прежнему значительно превышает прошлогодние показатели и составляет 51,4 центнера с гектара, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

«Благодаря высокой урожайности липецкие аграрии уже намолотили почти на 200 тысяч тонн зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года. И это при том, что из-за дождей уборочная кампания началась на две недели позже», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Под озимой пшеницей уже обмолочено 87% площадей, получено 1,8 млн тонн. Урожайность озимой остаётся стабильно высокой и составляет 56,1 центнера с гектара. Это на 44% больше прошлогодней. Более 60 центнеров с гектара собирают аграрии Воловского, Долгоруковского и Елецкого районов.

Убрано 128 тысяч гектаров ячменя. Получено более 580 тысяч тонн. Урожайность выше прошлогодней на 23% и составляет 45,6 центнера с гектара. Более 50 центнеров с гектара собирают в Становлянском и Чаплыгинском районах.

Горох обмолочен на 95% площадей. Получено 55 тысяч тонн при урожайности 33 центнера с гектара. И по этой культуре урожайность остаётся выше показателя прошлого года. Лидеры – аграрии Чаплыгинского района, там с гектара собирают по 40,9 центнера.

«Наши аграрии показывают достойный результат. Это ещё раз подтверждает, что в липецком сельском хозяйстве трудятся опытные, высококлассные специалисты, которые искренне любят своё дело и готовы к любым сценариям», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Все районы приступили к обмолоту яровой пшеницы. На сегодняшний день получено 217 тысяч тонн при урожайности 44,3 центнера с гектара. Ещё предстоит убрать 110 тысяч гектаров.

Рапс обмолачивают в 12 районах. С 7,8 тысячи гектаров собрано около 18 тысяч тонн. Урожайность составляет 22,5 центнера с гектара. Под эту масличную культуру в текущем году отведено более 60 тысяч гектаров.