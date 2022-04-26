Посевная кампания в Липецкой области началась в обычные сроки. В этом году предстоит засеять 1,4 млн гектаров, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«У Липецкой области развитый агропромышленный комплекс, в отрасли трудятся настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в этом не самом простом для страны году наши аграрии смогут достигнуть хороших показателей и обеспечить продовольствием жителей региона», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

К севу яровых зерновых и зернобобовых уже приступили во всех районах. Сейчас ими засеяно более 121 тысячи гектаров. Это яровые пшеница, ячмень, овес, а также люпин и горох. Сев однолетних трав в некоторых районах уже завершен. В 14 муниципалитетах приступили к севу сахарной свеклы. Площади под ней будут увеличены в 2022 году на 15%. Также аграрии приступили к севу подсолнечника и рапса. Всего на данный момент яровыми засеяно почти 148 тысяч гектаров.

Подкормка озимых культур и многолетних трав практически завершена. Минеральные удобрения уже внесены на площади 366 тысяч гектаров. В этом году удобрений закуплено на 22% больше, чем в предыдущем. Озимые культуры, которые размещены на 369,5 тыс. гектаров, перезимовали неплохо, на 97% они в хорошем или удовлетворительном состоянии.

«Озимые перезимовали, подкормка сделана, дожди прошли, в почве очень высокий запас влаги, поэтому прогноз у нас оптимистичный, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Семена практически все запасены, сейчас довозим последние партии семян подсолнечника. Задержка связана с логистикой. Какие-то сорта придется заменить на другие, но это не значит, что замена будет хуже».