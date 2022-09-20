Все шесть сахарных заводов региона приступили к переработке нового урожая. Из 600 тысяч тонн сладких корней выработано 83,6 тысячи тонн сахара. Уборка сахарной свёклы ведётся в 13 районах.

Параллельно с выработкой сахара Добринский завод выводит на хранение сироп для последующей его переработки, когда основной сезон будет завершён. На данный момент получено 8,5 тысячи кубических метров сиропа. Также выработано 11,5 тысячи жома и 7,4 тысячи тонн мелассы.

«В этом году наши аграрии показывают превосходный результат по всем направлениям, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, урожайность сахарной свёклы в этом году на четверть выше прошлогодней и составляет сейчас более 395 центнеров с гектара.

«Регион обеспечивает себя сахаром с запасом, его производится в четырнадцать раз больше, чем необходимо нашему населению по нормам потребления, рекомендованным Минздравом России. Большая часть сахара поставляется в другие субъекты страны», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв.