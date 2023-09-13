На этой неделе к переработке сахарной свёклы приступил последний завод, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Теперь все шесть заводов региона принимают свёклу нового урожая. К уборке сладкого корнеплода уже приступили аграрии в 16 районах. На сегодня с 15 тысяч гектаров накопано 720 тысяч тонн свёклы при урожайности 480 центнеров с гектара. Всего под сахарную свёклу в 2023 году в области отведено 109 тысяч гектаров.

«Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количество, но и на качество продукции», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Сахарными заводами региона переработано 624 тысяч тонн свёклы, выработано 72 тысячи тонн сахара.

«Липецкие сахарные заводы вырабатывают около 800 тысяч тонн сахара в год. Мы традиционно входим в тройку лучших в стране по этому показателю, – отмечает начальник регионального управления сельского хозяйства Алексей Телков. – Уборка сахарной свёклы набирает обороты. Первые недели показали, что урожайность свёклы в этом году очень хорошая. С одного гектара наши аграрии собирают на 100 центнеров больше, чем в прошлом. Если погода нас не подведёт, сможем получить рекордный урожай и выработать больше сахара».