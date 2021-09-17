На 16 сентября текущего года в регионе переработано 536 тысяч тонн сахарной свёклы, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Работают все шесть сахарных заводов области. Выработано 74 тысячи тонн сахара. Добринским сахарным заводом выведено на хранение 8291 куб. м сиропа. Сахаристость свёклы растёт и уже составила 19,01 %.

По данным Союза сахаропроизводителей России, по состоянию на 13 сентября 2021 года, Липецкая область занимает второе место в стране по переработке свёклы и выработке сахара, уступая лишь Краснодарскому краю, где на тот момент работали уже 14 сахарных заводов.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Уборку сахарной свёклы в регионе ведут аграрии 15 районов. На сегодня она накопана с 17,2 тысяч га, получено 559,6 тысяч тонн. Урожайность свёклы на 16 сентября составила 325,2 ц/га. В 2021 году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13 процентов. Аграриям предстоит убрать без малого 110 тысяч гектаров.