Все шесть сахарных заводов в Липецкой области приступили к работе

Cахарную свеклу в Липецкой области сейчас убирают в 15 районах. На 28 сентября с 23,4 тысячи гектаров накопано более 778 тысяч тонн сладких корней, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Средняя урожайность составляет 332,4 ц/га. Очень высокую урожайность продолжают демонстрировать аграрии Данковского (493,4 ц/га) и Становлянского (466,7 ц/га) районов. Всего в этом году липецким земледельцам предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. На сегодня обработано 20% площадей. «У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

На прошедшей неделе переработку сладкого корнеплода начал Грязинский сахарный завод. Таким образом к работе приступили все шесть заводов региона. На 28 сентября переработано более 645 тысяч тонн сахарной свеклы, выработано 100,5 тысячи тонн сахара. Сахаристость продолжает радовать липецких аграриев. На данный момент она составляет 20,28%. При этом по России этот показатель в среднем держится на уровне 17,86%. Кроме того, Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки 5,4 тысячи кубических метров сиропа.

«По производству сахара липецкие аграрии – одни из лучших в стране, – отметил первый заместитель главы Липецкой области Николай Тагинцев. – По итогам прошлого года по этому показателю регион занял второе место в России, по производству сахарной свеклы среди всех российских субъектов мы были третьи».