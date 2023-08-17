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Завершили работу межведомственные комиссии, которые оценивали готовность школ и детских садов к новому учебному году. Специалисты осмотрели 266 школ и 302 детских сада региона.

Проверена материально-техническая база, состояние пищеблоков, спортзалов, библиотек. Особое внимание уделено соблюдению санитарных норм, антитеррористической безопасности.

«Радует, что недочетов было минимальное количество, они были несущественные. Устранили их в кратчайшие сроки», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

1 сентября к занятиям приступят более 130 тысяч школьников, более 13 тысяч из них — первоклассники.