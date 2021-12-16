Липецкая область выполнила план подключения образовательных организаций к интернету через единую сеть передачи данных. ЕСПД обеспечивает защищенный доступ к государственным и муниципальным информационным системам и позволяет организовать безопасное интернет-пространство, в первую очередь, защитить персональные данные, а также блокировать доступ школьников к нежелательному контенту.

В Липецкой области на момент начала реализации программы практически все образовательные организации – 399 зданий – уже были подключены к высокоскоростному Интернету по волоконно-оптическим линиям связи. Проект был успешно реализован в течение нескольких месяцев благодаря эффективной поддержке со стороны администрации Липецкой области. Скорость Интернета в сельских школах – 50 Мбит/с, в городских школах – 100 Мбит/с.

«Будем дальше продолжать эту работу и наполнять школы удобными цифровыми сервисами, совершенствовать их», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.