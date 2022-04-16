В большом зале управления физической культуры и спорта Липецкой области прошла презентация работы в автоматизированной информационной системе «Мой спорт» среди сотрудников спортивных школ нашей области. О возможностях платформы рассказывали руководитель по работе с ключевыми клиентами АО «Мой спорт» Антон Кураш и менеджер по региональному развитию АО «Мой спорт» Сергей Есаков.

В рамках внедрения процесса цифровизации в регионе в этом году планируется подключение всех спортивных школ Липецкой области к АИС «Мой спорт». Данная система направлена на повышение качества планирования тренировок и соревнований, учёта спортивных результатов, присвоения спортивных разрядов и званий, сбора статистической отчётности. Проект «Мой спорт» создаёт единый цифровой контур физической культуры и спорта, включает электронный паспорт спортсмена, а также единую цифровую систему, которая обеспечивает сбор, анализ и распространение передового опыта и практик развития физической культуры и спорта.

В прошлом году проводился конкурс в рамках семинара «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва», в котором приняли участие представители Минспорта РФ, АНО «Цифровая экономика», эксперты в области цифровизации спорта, а также ведущие тренеры и руководители спортивных организаций, применяющих в своей работе автоматизированную информационную систему «Мой спорт».

Липецкая область стала лучше сразу в трех номинациях: «Лучшая динамика» (1 место), «Лучший администратор» (Екатерина Миллер, начальник отдела ГБУ ЛО «ОК СШОР»; 1 место) и «Лучший региональный орган в сфере физической культуры и спорта» (2 место).