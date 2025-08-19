Все учреждения образования Липецкой области готовы к новому учебному году

1 Сентября в Липецкой области начнут работу после каникул школы, детские сады, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования. В рамках подготовки к новому учебному году приняты 674 образовательных организации. К занятиям приступят около 127 тысяч школьников. Из них — 11,6 тысячи первоклассников.

Специалисты из приёмочных комиссий оценили материально-техническую базу для проведения занятий, результаты текущего ремонта. Особое внимание было уделено соблюдению санитарных норм, работе пищеблоков, организации питания и медицинской деятельности. Помимо этого, проверено состояние пришкольных территории, принимаемые меры по антитеррористической и пожарной безопасности, отметили в минобразования региона. Проверки подтвердили, что все учреждения обеспечены необходимыми условиями для безопасного и эффективного обучения.

«Сделали всё возможное, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и уверенно в стенах своего образовательного учреждения. Подготовка прошла успешно, необходимые условии — безопасность, питание, оснащённость классов отвечают всем требованиям требованиям», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.