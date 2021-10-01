Пятый год при Среднематренском Доме культуры и сельской библиотеке работает клуб для пожилых людей «Надежда». Его списочный состав довольно велик — 45 человек. Правда, по словам директора ДК Валентины Крыловой, собрать всех вместе удается не часто. Как правило, на мероприятия, которые проводятся один — два раза в месяц, приходят десятка полтора пенсионеров.

Четвертая часть членов клуба — мужчины. Представителей сильного пола привлекают шашки, шахматы, бильярд. Среди самых активных культработники называют Виктора Оводкова, Владимира Панова, Виталия Зайцева, Евгения Зайцева, Анатолия Крылова, Анатолия Панова, Александра Волкова.

— Вместе с библиотекарем Натальей Зибровой мы стараемся разнообразить досуг своих пожилых односельчан, — рассказывает В. Крылова. — Праздники, тематические заседания клуба, посвященные каким-либо датам, конкурсы, чаепития — все это помогает членам клуба чувствовать себя востребованными и не замыкаться в четырех стенах.

Если первое время культработникам приходилось буквально уговаривать людей прийти на их мероприятия, то теперь они с удовольствием спешат на посиделки, причем, не с пустыми руками. Каждой хозяйке хочется похвастаться своими кулинарными изысками: выпечкой, соленьями-вареньями. Пробуют да нахваливают блюда своих подруг, делятся рецептами.

К сожалению, пандемия на некоторое время приостановила работу клуба. Но как только позволила эпидемиологическая обстановка, заседания возобновились, конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Очередное будет посвящено Дню пожилого человека и называется «Вера, надежда, любовь в сердце русского человека».

На фото: на одном из заседаний клуба «Надежда». Сидят (слева направо): Надежда Зацепина, Лариса Зайцева, Наталья Зиброва, Серафима Черникова; в верхнем ряду: Валентина Крылова, Антонина Глазьева, Зинаида Зиброва, Мария Кузнецова, Валентина Тейц, Валентина Власова, Надежда Данилина, Наталья Зиброва.