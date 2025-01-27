Ветеран труда, заслуженный работник здравоохранения Липецкой области Нина Семёновна ВАНЮКОВА из Талицкого Чамлыка с теплотой рассказывает о своей любимой профессии.

РОДИЛАСЬ НА САХАЛИНЕ

Родилась она когда-то на Сахалине, отец был судостроителем, так что их семейство поездило по стране. Там и Калининград, и Волгоград числятся. И все домашние — следом за папой и мужем.

Кстати, мама моей собеседницы, родившая троих детей, не успевала, можно сказать, на работу устраиваться, поэтому в основном была домработницей.

В школе Нина хорошо училась. С детства мечтала стать доктором, причём именно педиатром. Так нравилось возиться с ребятишками. Повзрослев, стала ещё глубже изучать предметы, необходимые для учёбы в медвузе: химию и биологию. На момент окончания десятилетки она с родителями уже жила в Астрахани. Там и поступила в медицинский институт на отделение педиатрии.

— По окончании меня распределили в Липецкую область, — рассказывает доктор, — год интернатуры я проходила в областной больнице по своей специальности, оттуда по распределению уже попала в Хворостянскую больницу, где проработала всего 9 месяцев, потом перевелась в Талицкий Чамлык.

Так с 1983-го года и по сей день Нина Семёновна Ванюкова лечит таличан. Сначала малышей 43 года исцеляла, а с 2005-го года — врачует больших и маленьких жителей Талицкого Чамлыка и Чамлык-Никольского, поскольку с этого момента стала доктором общей практики, то есть ведёт смешанный приём. Поэтому Н.С. Ванюкова хорошо знает все семьи с рождения — в прямом смысле слова.

В Талицком нашла и свою судьбу. Замуж вышла за учителя физики местной школы Сергея Александровича Ванюкова (к сожалению, 13 лет прошло, как его не стало). Вместе с ним воспитала двоих сыновей. Александр и Михаил радовали маму с папой учёбой, один даже с медалью окончил школу. Оба стали офицерами, получив образование в Санкт-Петербурге. У бабушки Нины двое внуков.

Приём ведёт врач общей практики Нина Семёновна Ванюкова (справа). Её многолетняя помощница — медсестра Вера Александровна Дуракова.

«ПЕДИАТР — ПСИХОЛОГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Это теперь рядом лежащие сёла входят в её участок, а ранее он был огромным. К нему относились и Березнеговатка со Студёнкой, и Лебедянка с Георгиевкой, а также школы этих населённых пунктов, ведь осмотр учащихся испокон веков проводится.

— Сейчас ребятишек намного меньше, к сожалению. Всего у нас числятся 199 деток и 59 подростков, взрослых — 443. Идёт естественная убыль населения, а рождаемость низкая. Однако объём нашей деятельности увеличился из-за того, что стали проводить диспансеризацию взрослого населения. И это правильное и нужное дело.

— Вы сейчас врач общей практики. Такая работа сильно отличается от просто участкового терапевта или педиатра? — спрашиваю у Нины Семёновны.

— Врач общей практики — семейный врач. Значит, намного лучше и качественнее будет моя помощь, поскольку знаю болячки этого семейства с самого начала, у кого какая может быть генетическая предрасположенность.

По словам Н.С. Ванюковой, в то же время сейчас работа у неё и облегчилась. Если ранее были суточные дежурства в больнице, утром — снова приём в поликлинике, а до него надо отправить тяжёлого больного на скорой в Добринку, то теперь ночных дежурств нет, а скорая помощь из райцентра приезжает по вызову.

— Наверно, Вам нелегко пришлось переквалифицироваться? — вновь задаю вопрос доктору. — Хоть педиатров я всегда волшебниками считаю, но тут — взрослое население, каждый со своими и болячками, и характером одновременно. Вам кто-то помогал?

— У меня, как и, думаю, у любого врача, одинаковое отношение к пациентам. Дети у нас не плачут. Взрослых мы всегда стараемся настроить на хороший лад, тогда и лечение лучше пойдёт. Главной своей помощницей и наставницей могу назвать врача-терапевта Марию Александровну Першину, которая долгое время возглавляла Талицкую больницу. Всё-таки терапия в таком масштабе была для меня новым делом. Сейчас при необходимости всегда могу проконсультироваться у добринских докторов — Татьяны Владимировны Зубковой и Анастасии Евгеньевны Осеевой. А ещё своей незаменимой помощницей хочу назвать Веру Александровну Дуракову, медсестру с огромным стажем. И мы с нею вместе столько лет проработали — 43 года!

Ещё доктор добавила, что педиатр — это всегда психолог для родителей малышей. Например, мамочки отказываются делать своим ребятишкам профилактические прививки, начитавшись незнамо чьих статей в Интернете. И врач объезжает по домам таких родителей, убеждая их в необходимости укола, который делала она когда-то и им самим.

Ну и, конечно, строго советует не заниматься самолечением. Опасно это особенно для детишек, поскольку у них болезнь развивается стремительнее. Обязательно надо показать больного специалисту.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО ДОКТОРА

Врач с многолетним, точнее, многодесятилетним стажем сожалеет о том, что в село не хотят ехать молодые специалисты либо, немного поработав, уезжают. Она считает, что, наоборот, надо приезжать сюда: тут прекрасного опыта можно набраться на участке. И это позволит стать высококвалифицированным специалистом.

— А Вы сами какие качества цените в докторе? Каким он должен быть, на Ваш взгляд?

— На первом месте всегда профессионализм, в какой бы сфере ты ни работал, а в нашей особенно, ведь цена ошибки — чьи-то жизнь и здоровье. Ещё обязательны доброта, отзывчивость, сострадание. Надо любить людей, прежде всего.

Когда я заговорила о том, что профессия врача такая тяжёлая и в чём тут можно найти радость, то Нина Семёновна со мною в корне не согласилась, сказав: — Надо любить своё дело, тогда оно никогда не будет в тягость. Я люблю свою работу.

Оглядываясь назад, своим главным достижением в педиатрии считает то, что не было детской смертности, слава Богу.

— И очень важно, чтоб земляки были благодарны за лечение, — подытожила она.

В последнем не пришлось сомневаться, поскольку после нашего разговора в кабинет доктора пришла пациентка Надежда Борисовна Литвинова. Она с теплотой и огромным уважением оценила труд своего лечащего врача: — Замечательный доктор Нина Семёновна, желаем ей тоже здоровья на долгие годы.

И этим всё сказано.