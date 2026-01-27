Всегда на коне

— Лошади для меня — настоящий отдых для души, — признаётся жительница Добринки Ирина ПОПОВА, — столько радости от общения с этими животными получаю!

ОТ СОЧИ ДО СИЛИКАТНЫХ ОЗЁР

Увидела её фотографии на просторах Интернета. И сразу поняла: женщина просто влюблена в коней и большой любитель приключений. Не ошиблась. Она рассказала, что её увлечение возникло далеко не в детстве — во взрослом возрасте, когда она вместе с сыном отдыхала на юге. И решила в промежутках между купанием в море и загоранием провести время на конной прогулке. В седло посадила и сына. Было это давно. Сын стал уже взрослым и теперь оплачивает маме поездки к коням. Конечно, и сам её во время отдыха сопровождает.

— С той южной поры много времени прошло, я тогда буквально «заболела» лошадьми, — рассказывает Ирина Михайловна. — Сын тоже увлёкся, но, думается, не так, как я. Сестра моя это хобби не разделяет, подруги тоже боятся даже подходить к коням — не то, что на них садиться.

В Добринке Ирина родилась в самом центре, тут с табунами никто дела не имел, вот и она практически в детстве лишь на картинке видела огромных животных. У сельских девчонок и мальчишек всё-таки в этом деле много шансов. К примеру, деревенских коров мы запросто пасли на лошади, причём с большим спором с другими «подпасками» о том, кому сейчас на коне поворачивать отставшую бурёнку. В посёлке наши ровесники такого счастья не видели…

Тот момент в районе Сочи стал для собеседницы поворотным: ощущение единения с мощным животным, ритм движения, ветер в лицо — всё это навсегда покорило её сердце. И Ирина Попова свои выходные и отпуск превращает в маленькие приключения. Так было и на последних длинных праздниках. Буквально на следующий день после боя курантов она уже сидела в седле, ожидая с нетерпением этой минуты. Такой подарок сделал на Новый год сынок.

— Выезжала и в Елец на конные прогулки, там они более длительные. В этот раз отправились на Силикатные озёра в Липецке, где можно пообщаться с этими красавцами. Здесь природа и грация лошадей буквально сливаются воедино. Каждое время года тут по-своему красиво. Зимой — невероятная тишина и рядом лес, будто деревья из сказки вышли на встречу с тобой, осенью — всё в золоте, летом и весной — в зелени.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПРОГУЛКИ

— Когда я впервые ощутила под собой движение лошади, поняла: это не про хобби, — признаётся собеседница, — а состояние души. Ты просто обо всём другом забываешь, перестаёшь думать о повседневных проблемах, полностью погружаешься только в этот процесс, чувствуя каждое движение животного. Это ни с чем не сравнимое ощущение свободы.

Такое состояние, по её словам, она запомнила ещё с той самой первой южной прогулки. Хотя уточняет: в горах было страшновато. Конь достался строптивый — это и инструктор после «похода» подтвердил, да и соскользнуть с животного в горах на камни — то ещё удовольствие. Тем не менее наша землячка полюбила такой экстрим и со всем справилась, вспоминая, как конь повернулся, обнюхивая наездницу, и впервые в жизни к её ноге прикоснулись бархатные губы великана.

Ирина по собственному опыту отмечает, что верховая езда требует не только физической подготовки, но и душевной гармонии.

— Лошадь чувствует твоё настроение. Если ты напряжён или взволнован, она тоже начнёт беспокоиться. Такие прогулки учат меня быть собраннее, спокойнее и внимательнее к окружающему миру.

На одной из красивых фоток вижу: голову повернула не только наездница, но и конь по кличке Креатив. Хоть по небольшому детскому опыту, но всё-таки знаю: либо очень знакомый голос позвал его, либо, наоборот, что-то напугало. Так и оказалось. Ирина сказала: неподалёку ребятишки катались на ватрушке, и кто-то громко вскрикнул. Но её конь — из бывших скакунов, участвовал в серьёзных соревнованиях, однако потом его отстранили из-за травмы. В этот момент он только повернул голову, не шелохнувшись крупом.

ДАВАЙТЕ ПРОКАТИМСЯ!

Забыла добавить: Ирина по образованию — человек далёкий от любых животных. Она технолог по специальности. Много лет после распределения прожила в Новгородской области. Сейчас трудится в нашем посёлке. Что касается хобби, то не может найти единомышленников, вернее, единомышленниц.

— Как быть, если женщина увидит Ваше фото и скажет: «И я так хочу!». С чего ей начинать? — спрашиваю её.

— Ни в коем случае не надо стесняться своих желаний. Уверена: если хочешь, то можно. Только тут, конечно, хобби интересненькое. Не бисер перебирать и не крючком красивые ажуры выводить. Это я не к тому, чтобы умалить чьи-то увлечения. Просто они всё-таки в большей степени зависят от самой мастерицы и только от неё. Здесь же надо любить животных! И опять же кони — не хомячки или шиншиллы. Это большие, красивые и гордые животные. И впечатления здесь совершенно другие. Надо это понимать! Хочется, чтобы люди открывали для себя такие простые, но удивительные радости жизни. Всё это есть в нашей области, нужно только сделать первый шаг. Я так полюбила лошадей!

Это заметили и инструктора. Один из них ей даже посоветовал: «Вам нужно завести лошадь!». «Так это не кошка, — ответила ему И. Попова, — где её стану «хранить»?». И нашей землячке единственной из всех там отдыхавших разрешили любимца завести в стойло. Прощаясь, они друг друга «поцеловали».

Слушать собеседницу об этих красивых животных можно без конца. И с таким восторгом Ирина рассказывает, какой отдохнувшей и «перезагрузившейся» она возвращается домой! Присоединяйтесь!