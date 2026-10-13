Всегда на связи

Клавдия Дмитриевна БРЕДИХИНА из Добринки — человек, который всю жизнь строил мосты, но не из бетона и стали, а на телеграфе из сигналов и частот. 43 года она помогала людям оставаться на связи друг с другом. Профсоюзная работа, где её избрали лидером почти на столько же лет, стала для неё продолжением основного дела: всегда старалась поступать так, чтобы никто не чувствовал себя обиженным или «вне зоны доступа».

Казалось, совсем недавно это здание в три этажа на улице Октябрьской в Добринке связывало города и расстояния, а также издания с их читателями. За всем строго следила председатель профсоюза К.Д. Бредихина (справа).

МАСТЕР — ЗОЛОТЫЕ РУКИ

43 года в связи — это не просто строчка в трудовой, а тысячи разговоров, сотни решений, от которых зависело, чтобы голос дошёл до адресата. А ещё — 43 года рядом с людьми.

«Лидер, наставник, надёжный друг» — именно так вспоминают о ней те, кто работал рядом.

За эти годы менялись технологии, появлялись новые стандарты и оборудование, но оставалось главное: ответственность за то, чтобы связь работала. И она была налажена благодаря моей собеседнице, которая ещё в начале 70-х гг. на одном из областных профессиональных конкурсов стала серебряным призёром и получила диплом под очень вдохновляющим названием: «Мастер — золотые руки».

Родившаяся в Петровке (Каверинский с/с) второй дочкой через год после Великой Победы, Клава и не думала, что станет телефонисткой на главном районном узле связи. Отец Дмитрий Захарович Кузнецов вернулся с фронта инвалидом, практически без правой кисти. По словам дочки, он в колхозе трудился сторожем, дома старался делать многое сам. Только всё равно большая доля работы ложилась на плечи мамы Агафьи Даниловны, старшей сестры Маши и потом, когда подросла, Клава тоже стала им помогать. В школе девочка училась только на пятёрки, даже четвёрки были редкостью. И каково же было удивление учителей, узнавших, что их любимая ученица, получив аттестат, никуда не поехала поступать, а пошла на местную ферму дояркой. По семейным обстоятельствам ей пришлось это сделать.

— Мама у нас работала не покладая рук и дома, и на ферме, — вспоминает Клавдия Дмитриевна, — её даже на ВДНХ за такой самоотверженный труд направляли, там наградили швейной машинкой. То-то радости было! Мы гордились мамой всей семьёй. Она такой рукодельницей слыла, но всё шила вручную. И вот первое изделие на новенькой машинке — мне, семилетней, платьице к Пасхе. Так она и после продолжала дояркой работать. Видно, надорвалась, заболела. И в 15 лет я пошла на ферму за неё доить коров. Ну это тогда для меня не было небывалой трагедией. Как-то обычно я всё воспринимала. Маму было только жалко.

И дочка не подвела родительницу. Свою группу бурёнок из 20 коров она доила руками, успевала ещё подменять заболевших тётушек-коллег. За год работы у юной доярочки совсем не было падежа телят, что высоко оценило руководство колхоза «Красный Октябрь». По итогам года в 1961-м ей за хорошую работу подарили отрез на платье — модный тогда крепдешин. Вот радости у девушки было! А дома тоже Клавой гордились.

Так она три года без отпуска продоила коров. Пригласил племянницу отдохнуть от тяжкого труда брат мамы к себе в Казахстан, в г. Джамбул. Согласилась, но куда подопечных девать? И председатель не отпускает: испортится, дескать, стадо без тебя. Тогда взрослые женщины, сжалившись над юной коллегой, разобрали её группу по несколько голов к себе. Вернулась — никто хороших коров не вернул.

Конец 70-х гг. Семейство Бредихиных в сборе.

ОТ ФЕРМЫ ДО ТЕЛЕГРАФА

— Тогда я, недолго думая, поехала к сестре в Добринку. Тут уже на стройку устроилась. И, между прочим, наш знаменитый добринский ресторан «Колос» лично строила вот этими ручками, — показывает Клавдия Дмитриевна, — потом увидела объявление, что требуются телефонистки в отделение связи. И пошла туда.

К.Д. Бредихина показала старое фото, на котором старый районный узел связи. Располагался он в маленьком одноэтажном здании, стоявшем на месте нынешнего райсуда. Способная девушка сначала окончила 6-месячные курсы телефонисток, затем почти сразу — курсы телеграфисток. Клавдия выучила азбуку Морзе, помнит до сей поры. Говорит, что работала быстро, стараясь соединять нужные города, вернее, близких друг другу людей. Обычно ночью приходили звонить в Армению, Грузию, поскольку наше время отличается от их местного.

Старое здание районного узла связи (располагался на месте современного Добринского райсуда). Здесь много лет до открытия почтамта на ул. Октябрьской трудилась К.Д. Бредихина.

— Мы телеграммы принимали со всех отделений связи района — тогда их было 34. К праздникам, особенно к Новому году и 7 ноября, поздравительных не менее четырёх тысяч присылали. Когда срочные телеграммы, то от нас зависела грамотность их прочтения, ведь на ленте лишь точки и тире. И важно правильно людям передать текст. К примеру, там написано «приедем», а на телеграфе не дай Бог запишут — «приезжайте». И люди ни первые, ни вторые не застанут дома друг друга. У нас ответственность, как, впрочем, и везде, — превыше всего. Хотя, конечно, очень редко, но курьёзы случались. Правда, не в мою смену. Я два раза в год на отлично сдавала экзамены по азбуке Морзе.

Серьёзную работницу через 5 лет руководство назначило бригадиром. Она скрупулёзно проверяла на телеграммах адреса, стоимость текста, правильность его содержания… Моя собеседница имеет множество наград, среди которых главная — медаль «За доблестный труд». Между прочим, получила её в 30 лет. Также в её копилке несколько знаков «Победитель соцсоревнования» различных пятилеток, заслужила награду «Ветеран труда». Она занесена в Книгу почёта областного управления связи, много раз портрет Клавдии Дмитриевны Бредихиной украшал районную Доску почёта в центре Добринки.

В достаточно молодом возрасте ответственная и душой болеющая за свою работу Клавдия Дмитриевна Бредихина получила главную награду — медаль «За доблестный труд», какую ей вручали в обкоме.

Мы познакомились с женщиной на последних выборах, где бывшая связистка, несмотря на свой солидный возраст, с утра до самого позднего вечера трудилась наблюдателем одной из политических партий. Сказала, что ранее на выборах, вернее, в их организации в советские годы участвовала всегда.

— Тогда телефоны на участках были стационарные, именно районный узел связи передавал всю информацию. Проводились выборы, как известно, один день — в воскресенье. После полуночи, когда привезли из сёл данные в райисполком, я ночью проверяла их там же и потом сразу шла на телеграф передавать сведения в Липецк. Может, к 6-7 часам утра всё утрясалось, а к восьми снова бежать на работу…

За многолетний ответственный труд ветерана Добринского центра связи, лидера профсоюза Клавдию Дмитриевну Бредихину руководство представляло к наградам.

ОДНА НОЧЬ — И СУДЬБА ДРУГАЯ

Там же, на узле связи, она встретила и своего суженого. Буквально за одну ночь решилась судьба двух людей. Клава в ту позднюю смену дежурила. До сей поры помнит по минутам счастливый момент. 5 ноября 1964-го пришёл на телеграф молодой человек, чтоб послать другу поздравительную телеграмму с Великим Октябрём. Молодые люди разговорились, да и смена подходила к своему завершению. Вызвался проводить. Оказалось, что его родная тётя тоже живёт в Петровке. Более того — именно она Клаве много раз до того говорила: «Вот мой племянник Юрка из армии вернётся, я вас познакомлю и поженю». И вдруг в Добринке перед девушкой стоит именно он! Слова тётки стали пророческими.

В тот ноябрьский вечер, вернее, это уже была ночь, Клава с сестрой и мужем собрались на ноябрьский праздник в Петровку. Вместе с ними в кузове машины ехал и новый знакомый. В два часа ночи добрались до родительского дома. Юрий пошёл к тёте, а утром вместе с ней уже сватался к Клавдии. Она была согласна! Официальное сватовство со всеми родственниками на престольный праздник назначили, на Михайлов день, а свадьбу — на Рождество Христово 1965-го года. Именно 7 января невесте 19 лет исполнилось.

Чета Бредихиных без двух месяцев 50 лет прожила в мире и согласии. Уже все готовились отмечать торжественно золотую свадьбу, но главы семейства не стало… Воспитали двух дочерей, обе окончили Воронежский технологический институт, работают по специальности, живут в городах. Клавдия Дмитриевна — бабушка двух взрослых внуков. Каждый раз ждёт с нетерпением самых родных и близких.

Все, кто с Бредихиной работал эти годы, хорошо помнят её весёлый характер, особенно на праздниках, где она зажигательно пела и плясала, а также следила, чтоб и все были довольны. Недаром и лидером профкома избрали на несколько десятилетий. Она обязательно помогала коллегам в трудные моменты и с фантазией организовывала для них вечера отдыха и праздники.

— Всеми силами старалась, чтоб люди из моего кабинета выходили довольными, и у меня сразу спокойно на душе становилось. Тогда нас было более 300 человек. На День связи, 7 мая, обязательно выезжали на природу с рыбалкой. На Новый год — огромная ёлка с мешками сладостей для детей сотрудников, а потом — веселье для взрослых. Все были счастливы.

Малая часть коллектива связистов и почтовиков Добринского района на очередном торжественном собрании в честь своего профессионального праздника. К.Д. Бредихина — в центре в первом ряду.

Лидер профсоюза Добринского почтамта Клавдия Дмитриевна Бредихина (в центре) старалась для своих коллег и их детей организовывать весёлые праздники, уж Новый год проходил всегда незабываемо.

И сейчас, несмотря на свой юбилейный и солидный возраст, Клавдия Дмитриевна не сидит на месте. Во-первых, по-прежнему с весны до осени увлечена цветоводством и огородничеством, во-вторых, её дома веселят две собаки: Дик на улице дом караулит, комнатный Бенджамин по несколько раз в день «выводит» хозяйку на прогулку. С неё можно только брать пример: по два раза в неделю она ходит на занятия по фитнесу, танцам, поёт в хоре. И один раз посещает клуб по интересам «Собеседник». Одним словом, Клавдия Дмитриевна Бредихина — настоящий представитель проекта «Липецкое долголетие».

— Я советую всем женщинам следить за собой и оставаться молодыми в любом возрасте, — пожелала она.

Наша справка

Телефонистка вручную соединяла абонентов, втыкая штекер в соответствующее гнездо на коммутационной панели. Она принимала сигнал, быстро находила нужное соединение среди сотен вариантов и замыкала линии для разговора людей. К таким сотрудницам предъявляли специфические требования: часто искали молодых незамужних девушек выше среднего роста (чтобы дотягиваться до всех гнёзд), ценились их приятная дикция, стрессоустойчивость и вежливость.

Работа телеграфистки была связана с передачей текста с помощью азбуки Морзе. Телеграфистка принимала телеграмму, вручную перфорировала текст (наносила специальные метки), чтобы аппарат смог его автоматически передать. От её мастерства напрямую зависела скорость передачи: опытные сотрудницы могли набирать до 500 слов в час. Героиня материала К.Д. Бредихина мастерски умела делать и первое, и второе.

Со временем обе профессии ушли в прошлое: развитие технологий сделало человеческий посредник в этих процессах ненужным.