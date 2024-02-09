Большая часть нашей жизни проходит на работе, поэтому то, каким будет этот временной отрезок, зависит от нас самих. Кто защитит наши интересы по сохранению государственных гарантий, обеспечит занятость, создаст оптимальные условия для работы, охраны труда и здоровья, обеспечит профилактику производственного травматизма, профзаболеваний, заботу о социальной защите? Ответ один — профсоюз.

Профсоюзная организация ГУЗ «Добринская ЦРБ» существует не один десяток лет и является надежной опорой для работающих здесь людей. Она защищает их социальные, экономические и профессиональные интересы, создает дружеский микроклимат в коллективе. На сегодняшний день в профсоюзную жизнь вовлечено 415 человек (врачи — 45, средний медицинский персонал — 158, провизоры и фармацевты — 1, прочие работники — 211).

Первичную организацию, одну из самых массовых в Добринском районе, седьмой год возглавляет Наталия Шелковникова (профсоюзный стаж с 2014 года), есть свой казначей Клавдия Лутовинова, делопроизводитель — Татьяна Стефанова, членами профкома также являются Елена Саликова и Сергей Нестеров. На заседаниях профкома утверждаются тарификационные списки работников, соглашения по охране труда, утверждается график отпусков, оформляется коллективная заявка на новогодние подарки, уточняются списки юбиляров, проводится работа по утверждению коллективного договора, решаются организационные вопросы. Профком принимает решение по оказанию материальной помощи членам профсоюза, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации или потерял близкого человека.

— Наша организация, — говорит Наталия Шелковникова, — является той надежной базой, которая объединяет трудовой коллектив и стоит на защите всех социальных и трудовых норм, а также гарантий работников. Большое внимание мы уделяем работе с молодежью и привлечению ее в наши ряды. Молодые медработники в течение первого года работы имеют возможность для социально-трудовой адаптации. В это время их не увольняют, не переводят на другое место работы без личного согласия. Не забываем про наставничество. Молодых врачей и медицинских сестер, впервые назначенных на соответствующие должности, опекают 16 врачей и 12 средних медицинских работников. Имея солидный опыт, старшие товарищи помогают начинающим врачам в профессиональном развитии, адаптации и квалифицированном исполнении должностных обязанностей. Для работников ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, организуются массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия и спартакиады. Профсоюзные активисты получают поощрения.

Три года назад добринская «первичка» приняла участие в конкурсе Федерации профсоюзов Липецкой области, в котором заняла второе место. Ее председатель Н. Шелковникова участвовала в конкурсе газеты «Солидарность» в номинации «Лучшая Проф-леди», была поощрена ценными подарками. Также ПОП ГУЗ «Добринская ЦРБ» была награждена сертификатом за лучший первомайский пост в социальных сетях. В 2021 году добринцы приняли участие в областном фотоконкурсе и заняли первое место в номинации «Лучший профсоюзный уголок».

— Важным направлением в нашей деятельности, — продолжает Н. Шелковникова, — является культурно-массовая работа, ведь хороший отдых способствует поднятию жизненного тонуса медработников. Для членов профсоюза организуем поездки в театры Воронежа и Липецка, экскурсии по святым и другим интересным местам, приобретаем билеты в кинотеатры. Посещаем различные выставки. Многим запомнилась поездка в город Казань. Доброй традицией стали поздравления работников с профессиональными и календарными праздниками (День медика, Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества), с юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся и доброе слово, и материальная поддержка. Новогодние подарки приобретаются для каждого члена профсоюза.

В День открытых дверей добринская делегация посетила санаторий «Липецк-курорт», так как путевки в эту здравницу получают и наши сотрудники. Также двое членов профсоюза воспользовались возможностью приобретения путевок в санатории Краснодарского и Ставропольского края.

Практика показывает, что организация сильна своей сплоченностью, активностью и массовостью. Это напрямую относится к профсоюзной «первичке» ГУЗ «Добринская ЦРБ».

— Мы не просто работники районной больницы, — подводит итог общению профсоюзный лидер добринских медиков, — мы часть одной команды, каждый член которой уверен, что его трудовые и социальные права находятся под надежной защитой.