Александр и Валентина КОШКИНЫ, п. Добринка.

День свадьбы: 6 июля 1985 года.

Александр, недавно вернувшийся из армии, как-то зашел на работу к своему брату Вячеславу (тот был водителем в санэпидслужбе) и обратил внимание на симпатичную девушку — помощницу санврача по имени Валентина. Слово за слово, познакомились. Тогда-то, в мае 1984 года, и начались их романтические отношения. А через год с небольшим пара решила пожениться.

Жених с невестой выросли в многодетных семьях (Александр жил в Добринке, Валентина — в Лебедянке).

— В 85-ом году нашим родителям пришлось играть сразу три свадьбы, — рассказывает Валентина Кошкина. — В апреле вышла замуж моя сестра, в июле — я, в октябре уже с мужем гуляли на свадьбе его сестры Ольги.

Все три торжества были веселыми и многолюдными — раньше на них приглашали даже дальних родственников. А тут самых близких было много.

Накануне свадьбы прошел проливной дождь. Молодые и их гости идут по центру Добринки возложить цветы к памятнику павшим землякам.

Супруги Кошкины вспоминают, что накануне их свадьбы был сильный дождь, который продолжался всю ночь.

— Мы с подругой Ниной Федоровой (она накануне свадьбы ночевала у меня дома) практически не спали, все переживали, что дождь испортит праздник, — продолжает Валентина. — А утром проснулись — солнышко вовсю светит.

После регистрации брака в Добринском загсе, который в 1980-е годы располагался в здании райисполкома.

Расписывались молодые в Добринском загсе, который тогда располагался в здании райисполкома. Среди приглашенных на регистрацию брака гостей был и гармонист Вадим Серебряков (своя живая музыка!).

Первый день, как тогда было положено, гуляли у жениха. Просторный дом вместил больше сотни гостей. Танцевали на улице под специально сделанным к свадьбе навесом от дождя. Играл плавицкий ВИА под руководством Владимира Свинцова.

Первый день свадьбы гуляли в доме жениха. По традиции молодоженов встречали хлебом-солью его родители.

Уже поздно вечером, когда гости разошлись, молодая жена вместе с новыми родственниками принялась мыть посуду. А как же иначе? Это сейчас с молодых на свадьбе пылинки сдувают, а раньше жениха с невестой от подготовки к свадьбе никто не отстранял.

На второй день праздник продолжился в доме невесты в Лебедянке. Деревенский простор, природа, зеленая травка под ногами, речка неподалеку, где можно искупаться в летний зной…

— Целый день солнце пекло нещадно, — вспоминает Валентина. — Поэтому, когда начался дождик, обрадованные гости выбежали на улицу, чтобы освежиться под его теплыми струями. Кто-то и в речку успел окунуться.

В общем, свадьба удалась на славу.

Своего жилья у молодоженов не было, поэтому поселились в доме родителей Александра. О том, чтобы уйти на квартиру, мыслей не возникало: в те годы это было не принято. Жили большой и дружной семьей вместе со свекром, свекровью, деверем Сергеем, золовкой Ольгой и ее мужем.

Через год родился сын Максим и молодая семья стала жить отдельно, правда, в доме по соседству с родительским. Кстати, семейный клан Кошкиных по сей день живет на одной улице, рядом друг с другом: поддерживают, помогают в трудную минуту, вместе отмечают праздники.

— В семьях, где много родни, немало преимуществ, — считает Валентина. — Например, наш сын хоть и рос в семье один, никогда не скучал. Его детские годы прошли в играх с двоюродными сестрами Еленой и Юлией, которые жили неподалеку.

Супруги Кошкины признаются, что никогда даже не думали о том, чтобы уехать в город. Им нравится жить в частном доме, благоустройством которого они занимаются каждый год (отец с сыном построили красивую беседку, в которой отмечаются домашние праздники), разводить цветы, виноград…

Как только весеннее солнышко растопит снег, Александр с Валентиной одними из первых на своей улице выходят на уборку, причем не только в палисаднике, но и далеко за его пределами, на общественной территории. Всегда вдвоем, всегда вместе.