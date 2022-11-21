Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в Липецке состоялась специальная акция. На площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино была выставлена траурная инсталляция из 121 знака аварийной остановки с именами погибших и 121 зажжённой свечи. Именно столько человек погибло на дорогах Липецкой области с начала года. Среди них – семь детей. В дань памяти участники акции вспомнили каждого погибшего поименно, выразили соболезнования родным и провели минуту молчания.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября. В 2022 году этот день приходится на 20 ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в мире погибает около 1,3 миллиона человек. В России последние несколько лет отмечается снижение смертности на дорогах. Это связано с реализацией Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы. Основными показателями Стратегии являются количество аварий и число жертв – погибших в ДТП и получивших травмы. За десять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Липецкой области все три показателя снизились – на 8,7, 14,2 и 7,4% соответственно.

«Мы живем в век скоростей и машин. Уберечь людей от опасностей на дорогах можно только, применяя комплекс мер. Их реализации необходимо уделять особое внимание», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.