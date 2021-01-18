Областной фестиваль зимних забав по горнолыжному спорту «Три пингвина» прошел в Липецке. По традиции, он состоялся в рамках празднования Всемирного дня снега и стал частью международной кампании FIS «Покажите детям снег», запущенной в 2007 году.















В этом году фестиваль прошел на двух площадках. 16 января жители города Липецка и соседних районов встретили заснеженные склоны горнолыжного комплекса «Горка48» в районе Октябрьского моста. На следующий день все желающие смогли принять участие в развлекательной программе фестиваля на территории склона «Hillpark» в Липецком районе.















Фестиваль уже девятый год подряд принимает желающих всех возрастов, которые выбирают активный образ жизни. Стать участником конкурсов и состязаний мог абсолютно каждый.

На протяжении двух дней «Три пингвина» радовал участников многочисленными конкурсами, забавами и соревнованиями. Были и скоростные спуски на хозяйственных тазах, мастер-классы для новичков, спуски на каяках и лопатах, снежная гонка на три километра, волейбол на снегу, костюмированное шоу, танцевальный коньковый батл, гонки на самодельных санях, соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду, конкурс рисунков на снегу и многое другое.

В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше.

«Приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания подрастающего поколения – в числе ключевых задач региональной власти», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.