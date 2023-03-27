Главной праздничной площадкой в регионе сегодня стал Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого. На его сцене собрались театральные деятели всех профессиональных театров области, а также Липецкий государственный театр танца «Казаки России». Благодарности и почётные грамоты в День театра получили 32 человека. Все они посвятили свою жизнь театральному искусству, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Также наградами отмечены лучшие артисты регионального фестиваля профессиональных театров «В зеркале сцены». «Событием года» названа постановка «Жить бы да радоваться» драматического театра Ельца «Бенефис» по рассказам Василия Шукшина. В этом году в регионе отмечаются юбилеи выдающихся земляков – Сергея Рахманинова, Михаила Пришвина, Тихона Хренникова, Константина Игумнова. В театре это еще и юбилеи главных писателя и драматурга русской литературы – Льва Толстого и Александра Островского.

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого осенью откроет 103-й сезон 39-м фестивалем «Липецкие театральные встречи». В юбилейный год Сергея Рахманинова фестиваль стартует 26 сентября оперой «Алеко» и 2-й симфонией в исполнении артистов и музыкантов Государственного академического Большого театра России. Во второй день фестиваля академическая программа продолжится оперным гала-концертом «Молодые голоса Большого театра». В апреле Липецкий академический театр планирует обменные гастроли, а в мае проводит режиссёрскую лабораторию по китайской драматургии. Премьерой сезона станет оперетта «Летучая мышь», над постановкой которой работают режиссёр, лауреат «Золотой маски» Владимир Петров и оперная певица Любовь Казарновская.

Липецкий государственный театр танца «Казаки России» также примет участие в программе «Большие гастроли». Артисты театра выступят с концертной программой «Мы из Липецка» в Бирске, Уфе, Оренбурге, Орске, Самаре и Тольятти. В прошлом году «Казаки России» выступали на сцене Государственного Кремлевского Дворца, завоёвывали престижные награды, гастролировали в Луганске и принимали в Липецкой области артистов из Донбасса и других регионов России на Международном фестивале народного искусства «Друзья в гостях у «Казаков России».

Липецкий государственный театр кукол стал участником программы «Большие Гастроли» в 2023 году. Актеры театра представили три спектакля в Новосибирске, это «Поминальная молитва», «Калиф-аист» и интерактивная «Сказка о глупом мышонке». В здании театра завершается ремонт в рамках национального проекта «Культура». Для удобства маленьких зрителей изменен угол наклона сцены.

Елецкий драматический театр «Бенефис» в этом году отметит 30-летний юбилей. Театр был основан в 1993 году благодаря творческой энергии режиссёра и актёра Владимира Назарова. В 2022 году в «Бенефисе» состоялось шесть премьер, у него появился театр-спутник – молодёжный театр «Проект» под руководством Олега Климова. «Бенефис» активно сотрудничает с МХТ имени А.П. Чехова.

Липецкий драматический театр на Соколе готовится к 24 театральному сезону. Осенью на сцене театра липчане увидят премьеру спектакля «Отцы и дети». Артисты театра также примут участие в программе «Большие гастроли». В Театре юного зрителя города Балаково Саратовской области покажут четыре спектакля – «Одни в городе», «Хрустальная сказка», «Здравствуйте, я ваша тетя» и «Мужской стриптиз». Также театр на Соколе провёл благотворительный показ в поддержку военнослужащих в зоне СВО.

В Липецкой области работают пять профессиональных театров, которые подключены к программе «Пушкинская карта». Также в регионе действуют около 200 самодеятельных театральных коллективов в сферах культуры и образования. Липецкие театры постоянно радуют жителей и гостей региона новыми спектаклями и проектами. «Театральное искусство объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.