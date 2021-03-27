По существующей в Липецкой области традиции ежегодное празднование Дня театра поочередно проводится на разных площадках. В этом году актёры, режиссёры, театральные руководители всех четырёх профессиональных театров области собрались в елецком «Бенефисе».

Благодарности и почетные грамоты в Международный день театра получил 21 человек. В их числе артисты и сотрудники Липецкого государственного академического театра драмы им.Л.Н. Толстого. Высокий уровень и профессионализм позволил театралам достойно пережить даже сложный 2020 год. Театры не переставали работать, уйдя в виртуальное пространство. В результате обрели еще больше поклонников.

В минувшем году очередная идея Липецкого государственного академического театра драмы им.Л.Н. Толстого была одобрена на федеральном уровне – экспертным советом Минкультуры и получила грант на спектакль «Горе от ума», которым встретит свое 100-летие.

Помимо этого, театр Толстого стал площадкой двух международных форумов: «Липецкие театральные встречи» и МКЦ «Вы в небо ушли».

Фото: www.instagram.com/teatr_tolstogo