На территории Добринского района прошла командно-штабная тренировка на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения.

По словам главы муниципалитета Александра Пасынкова, после получения условного сигнала в районе ввели в действие план гражданской обороны и защиты населения, организовали работу группы контроля и круглосуточное дежурство руководящего состава в пункте постоянного размещения. Уточнили расчет сил и средств гражданской обороны.

— В рамках проведения командно-штабной тренировки, — сообщил собеседник, — мы приняли участие в селекторном совещании, поставили задачи по выполнению мероприятий гражданской обороны, проверили проходимость сигналов от ЕДДС до органов управления на начало учений, оценили скорость занятия защитного сооружения ОАО «Добринский сахарный завод» работниками предприятия.

Помимо этого, в ходе тренировки оценили готовность подвальных помещений многоэтажных домов, расположенных в п. Добринка, на ст. Плавица, в с. Дубовое, к приему укрываемых. В 37 многоквартирных домах района имеются подвалы, пригодные для укрытия жителей, там могут одновременно разместиться 3968 человек. Шесть школ оборудованы собственными подвальными помещениями для размещения учащихся и персонала. В первом Добринском лицее имеется защитное сооружение на 800 человек, вторая школа райцентра сможет укрыть в отдельно стоящем строении 700 человек.

В рамках учений проведен смотр сил и средств, проверен запас продовольственных и материальных ресурсов для нужд гражданской обороны.

Были развернуты три приемно-эвакуационных пункта и один санитарно-обмывочный пункт на территории Добринской СББЖ. Во время учений проблемных вопросов не возникло.