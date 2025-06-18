Всероссийская акция «Минута молчания» в День памяти и скорби

22 июня 2025 года в 12:15 по московскому времени по всей России одновременно пройдет общегосударственная «Минута молчания» – дань памяти 27 миллионам советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Официальная часть мероприятия включает прерывание теле- и радиовещания на всех федеральных каналах, остановку общественного транспорта, приостановку работы предприятий и организаций (где позволяет технологический процесс), а также автомобильные сигналы памяти (кратковременное включение аварийной сигнализации) в знак всенародной скорби и уважения к памяти погибших.

Традиция проводить минуту молчания 22 июня в 12:15 берёт начало с 1965 года. Это точное время, когда в 1941 году советские граждане услышали по радио правительственное сообщение о вероломном нападении Германии.

Призываем всех россиян, где бы они ни находились, присоединиться к акции и почтить память героев, отстоявших нашу Родину.