Липецкая область приняла участие во Всероссийском информационно-просветительском проекте «Онкопатруль», который прошел в регионе с 14 по 16 декабря в рамках национального проекта «Здравоохранение». Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России во главе с главным онкологом Минздрава России академиком РАН Андреем Каприным проверили здоровье жителей региона с целью раннего выявления онкологических заболеваний.

Также были организованы специальные мероприятия для врачей первичного звена, младшего медицинского персонала и онкологов с целью повышения онкологической грамотности населения и просвещения медиков в области раннего выявления рака.

На базе Липецкого областного онкодиспансера 12 онкологов НМИЦ провели приём пациентов, которые смогли получить консультации профильных специалистов. В обследовании приняли участие около 200 жителей области. В лекциях и мастер-классах поучавствововали более тысячи человек.

В Липецком онкодиспансере прошло пять хирургических мастер-классов от ведущих специалистов НМИЦ радиологии: по эндоскопическому удалению рака щитовидной железы, по эндосонографии желудка и поджелудочной железы, по операции пищевода, желудка, лёгкого, по абдоминальной хирургии. На базе управления здравоохранения Липецкой области прошли пять семинаров для врачей различных специальностей, медицинских сестёр и студентов медицинского колледжа региона по формированию онконастороженности и раннему выявлению рака поджелудочной железы, рака шейки матки, по уходу за стомированными пациентами и т.д.

Также состоялся круглый стол с участием общественных пациентских организаций Липецкой области, членов Общественной палаты Липецкой области, сотрудников управления здравоохранения Липецкой области и фонда ОМС Липецкой области. Завершился «Онкопатруль» торжественным информационно-просветительским мероприятием при участии руководителей Липецкой области, врачей НМИЦ радиологии, врачей, студентов и жителей области.