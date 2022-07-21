Всероссийская детская эколого-краеведческая экспедиция прошла в селе Аргамач-Пальна Елецкого района. 40 мальчишек и девчонок из Кемеровской, Курской и Липецкой областей участвовали в тематических конкурсах, знакомились с историческими памятниками, пели туристские песни.

Программа экспедиции включала творческие и исследовательские задания. Школьники соревновались в ориентировании на местности, занимались описанием краеведческих объектов, разрабатывали экскурсии, участвовали в конкурсе экологических плакатов.

Юные экологи-краеведы познакомились с культурными памятниками и достопримечательностями Ельца, окунулись в историю древних времен, в период образования поселения Аргамач-Пальна. Прогулялись по экологической тропе – урочище Прасека, образование которой относится к Ледниковому периоду, где растут редкие реликтовые растения. Совместно с парком «Аргамач» участвовали в археологических раскопках. Ребята нашли интересные экспонаты 17 века, получили практический опыт археологической работы.

«В нашем регионе есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми интересно познакомиться каждому. Бережное отношение к историческому и культурному наследию позволяет сохранить многовековые традиции. Это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны беречь для будущих поколений», — считает губернатор Игорь Артамонов.

Всероссийская детская эколого-краеведческая экспедиция заложила основу для будущих исследований, объединила и дала возможность подружиться ребятам из разных регионов.