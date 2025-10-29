Всероссийская «Мастерская воспитания» собрала в Липецке команды из более 40 вузов России

Специалисты по воспитательной работе со всей страны собрались в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на Всероссийский форум «Мастерская воспитания». Это команды университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Челябинска, Астрахани, Брянска, Херсона, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Тулы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Махачкалы, Смоленска, Ставрополя, Тамбова, Волгограда, Воронежа, Орла, Казани, Петрозаводска, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Сыктывкара, вузов Липецкой области.

В течение четырех дней команды вузов получат концентрированный набор актуальных знаний и решений, позволяющих эффективно работать с молодёжной аудиторией. Участники познакомятся с лучшими практиками со всей России по направлениям: патриотическое воспитание, волонтерство, здоровый образ жизни, экологические инициативы, инклюзия, профилактика рисков. С помощью деловых игр, моделирования событий и творческих заданий команды будут генерировать идей и сразу адаптировать мероприятия под запросы молодежной аудитории. Участники разработают собственные форматы мероприятий на базе образовательных и молодежных учреждений Липецка, создадут функциональные продукты и сразу же на месте смогут протестировать свои идеи, собрать обратную связь и оценить жизнеспособность решений.

Уникальность «Мастерской воспитания» заключается в том, что акцент делается не на отдельных специалистах, а именно на командах. А основная цель проекта — создание всероссийской платформы для совместного проектирования и обмена практиками, направленными на формирование современной, гибкой, ориентированной на студентов воспитательной среды.

«Форматы работы с молодежью должны постоянно меняться, чтобы соответствовать духу времени и отвечать модным у молодого поколения тенденциям. Тогда мероприятия и проекты будут интересны и востребованы. И тогда через них можно будет доносить до молодых людей важную государственную повестку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.