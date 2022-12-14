«Энергетика будущего – цифровая трансформация» – под таким названием в Липецком государственном техническом университете прошла III Всероссийская научно-практическая конференция. Организатором ее выступила кафедра электрооборудования.

В пленарном заседании приняли участие начальник регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр Липецкэнерго» Виталий Мордыкин, первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК» Сергей Воробцов, представители научных и профессиональных сообществ соседних регионов. Главные энергетики региона поделились наработками и планами в рабочей деятельности, в частности рассказали о цифровизации управления сложными энергосистемами и развитии новых технологий.

Главными слушателями стали студенты ЛГТУ, обучающиеся на профильном направлении. Они смогли задать интересующие их вопросы и узнать про трудоустройство в ведущие ресурсоснабжающие организации области. «Важно постоянно совершенствовать деятельность любой отрасли и внедрять инновационные научные разработки. Липецкий политехнический вуз ведет большую научную работу совместно с крупными предприятиями. Более того, многие студенты присоединяются к разработкам уже на стадии учебы, а к окончанию вуза становятся ценными кадрами», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.