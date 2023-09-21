Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения проходит в Липецкой области. В образовательных учреждениях региона проводятся акции, направленные на предотвращение основных рисков на дорогах, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Так в школах сел Пружинки и Новая Деревня Липецкого района дорожные полицейские рассказали об основных правилах для велосипедистов. Ребятам показали презентацию о безопасном управлении велосипедом, раздали памятки. В школе №4 города Грязи обучающее занятие состоялось в автогородке на территории учебного заведения. Автоинспекторы напомнили ребятам о правилах передвижения на велосипедах, электросамокатах, а также о безопасном поведении на проезжей части. В Ельце педагоги, родители и сотрудники Госавтоинспекции провели занятия с воспитанниками детских садов №17 и 8. Возле садиков они вручали участникам дорожного движения памятки о важности соблюдения ПДД.

В Елецком и Усманском районах автоинспекторы и родители проверяли перевозку детей школьными автобусами. В поселке Солидарность Елецкого района участники рейдовой группы напомнили ребятам о том, что все пассажиры обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности. Со старшими школьниками проводились беседы о безопасном передвижении на мототехнике. А в селе Октябрьское Усманского района автоинспекторы провели акцию «Засветись!». Ученики самостоятельно изготовили световозвращающие элементы, которые обещали использовать в темное время суток. Под хештегом #НеделяБезопасности2023 разместили информацию об акции в социальных сетях. Школьники призвали всех сверстников последовать их примеру и не забывать о мерах безопасности на трассах.

«Снижение детского дорожно-транспортного травматизма зависит от многих факторов: от сознательности водителей, качества дорог и дорожной инфраструктуры. Безусловно, важно, чтобы и дети хорошо знали правила безопасного поведения возле трасс и осознавали необходимость их соблюдения. В Липецкой области профилактические мероприятия с подрастающим поколением проводятся круглогодично. Большой вклад делает юидовское движение, которое у нас очень развито», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.