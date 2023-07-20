Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Липецк 2023» состоялась сегодня в областном центре при поддержке Минстроя России и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ). В ней приняли участие представители Минстроя России, заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин, руководители профильных региональных ведомств, Главгосэкспертизы России, строительных и подрядных организаций, проектировщиков, учебных заведений.

С приветственным словом к участникам конференции обратился модератор встречи, президент НОТИМ Михаил Викторов. Он рассказал, что с 1 июля 2024 года использование технологий информационного моделирования (ТИМ) станет обязательным в объектах долевого строительства. А также отметил, что Липецкая область занимает лидирующие позиции по цифровизации строительной отрасли среди регионов России.

«Перевод большинства административных процедур в электронный вид – это систематизация всех процессов, направленная на сокращение сроков и повышение качества строительства. Липецкая область в числе первых субъектов России подписала соглашение об информационном взаимодействии с Минстроем РФ и не планирует терять лидирующие позиции в этом направлении. Уже разработан проект нормативно-правового акта, определяющий порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде с 1 января 2024 года», – подчеркнул Роман Петрухин.

Первый заместитель начальника регионального управления строительства и архитектуры Алевтина Фирсова рассказала участникам встречи, что переход Липецкой области на цифровизацию начался с Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) в 2020 году. Важным функционалом системы является возможность предоставления онлайн 15 видов государственных и муниципальных услуг в сфере строительства. Также Алевтина Фирсова отметила, что с 1 января 2022 года формирование информационной модели является обязательным. С этого момента в Липецкой области уже заключен 131 контракт на проектирование и строительство объектов государственного и муниципального заказа с ТИМ. К примеру, с применением ТИМ в областном центре будут возведены поликлиника и две школы.

«Сейчас внедрение ТИМ в регионе, по данным Минстроя России, составляет 98%. Следующим этапом цифровой вертикали строительной отрасли для региона станет работа информационной системы управления проектами (ИСУП), которая позволяет консолидировать и обрабатывать информацию о ходе реализации строительного проекта, а также предоставлять ее с учетом различного уровня доступа пользователей. Работа по созданию системы уже активно ведется», – отметила Алевтина Фирсова.

В рамках конференции специалисты отрасли обсудили не только механизмы внедрения отечественного программного обеспечения и IT-стартапов в строительный комплекс Липецкой области, но и другие вопросы, связанные с цифровой трансформацией в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства. Ведущие разработчики отечественного программного обеспечения представили свои продукты и услуги, продемонстрировали реализованные кейсы и пилотные проекты. Кроме того, для участников конференции организовали тематические круглые столы. В рамках одного из них эксперты обсудили функциональные возможности отечественного программного обеспечения, в рамках другого – внедрение ИСУП. Профессиональный диалог помог участникам рынка разобраться в сложных вопросах цифровизации и наиболее актуальных проблемах ее внедрения в строительной сфере.