Всероссийская встреча ИТ-директоров по кибербезопасности прошла в Липецкой области

В Липецкой области прошла выездная встреча сообщества ИТ-директоров «ИТ-лидер: кибербезопасность как точка опоры». Мероприятие собрало более 50 руководителей в сфере информационных технологий, цифровизации, информационной безопасности и управления данными из разных регионов страны.

Площадка объединила профессионалов для обмена опытом и обсуждения ключевых вызовов в сфере защиты данных на промышленных и корпоративных объектах. Организаторами выступили Сообщество цифровых управленцев «я-ИТ-ы» и компания «Региональные Системы Комплексной Безопасности» при поддержке завода «Петэксперт», а также компаний «МОНТ», «ЮзерГейт», RusPoint и «Секьюр-ТИ».

Деловая часть встречи прошла на площадке завода «Петэксперт» – российского производителя кормов премиум-класса, основанного в 2023 году и выстроенного как полностью цифровое высокотехнологичное производство.

Владимир Елтанский, директор по информационным технологиям ООО «Петэксперт», открыл программу докладом о создании и развитии ИТ-инфраструктуры в защищённом исполнении на заводе. Участники узнали, как с нуля была выстроена архитектура, объединяющая автоматизированное производство, собственную лабораторию контроля качества и оборудование европейского уровня в единый защищённый цифровой механизм.

Экспертные доклады охватили ключевые аспекты кибербезопасности для ИТ-директоров. Так, Александр Хромов, руководитель партнёрского направления ООО «Секьюр-ТИ», рассказал о практических подходах к формированию киберграмотности сотрудников. Василий Ковалев, аккаунт-менеджер RusPoint, представил доклад об обеспечении защиты ИТ-инфраструктуры с использованием многофункциональных межсетевых экранов мирового уровня. Антон Грязнов, руководитель направления ООО «МОНТ», поделился опытом практики киберполигона – специализированной среды для отработки сценариев атак и проверки устойчивости инфраструктуры. Дмитрий Дубовик, руководитель направления ООО «Юзергейт», ответил на вопрос: «Как построить надёжную систему информационной безопасности?» Сергей Даньков, директор по работе с государственными органами НКО АО «НРД», завершил деловую часть докладом о цифровых сервисах для корпоративных финансов.

Далее участники отправились на экскурсию по заводу «Петэксперт». «Липецкая область сегодня по праву считается одним из лидеров цифровой трансформации и искусственного интеллекта в стране: мы не просто внедряем технологии, а выстраиваем целостную систему управления цифровыми проектами. Наш регион стал своего рода пионером комплексного цифрового развития, и неудивительно, что передовой опыт наших производств внимательно изучают специалисты ИТ‑отрасли из других регионов России», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«я-ИТ-ы» – крупнейшее некоммерческое сообщество, которое объединяет более 2000 руководителей по ИТ, цифре, данным, ИБ и ИИ предприятий и организаций из разных отраслей экономики России. Миссией сообщества является повышение конкурентоспособности экономики России за счёт «грамотного» использования ИТ.

Компания «Региональные Системы Комплексной Безопасности» – ведущий региональный интегратор в сфере информационной безопасности, который в июне отметит 16-летие. За эти годы компания реализовала более 600 проектов, провела аттестацию первого значимого объекта КИИ в Центральном федеральном округе, а также объектов за Полярным кругом и в самом западном регионе России, удостоена благодарностей Губернатора Липецкой области.