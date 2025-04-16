Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 18 апреля в Липецкой области – мероприятия запланированы в каждом муниципалитете с 10:00 до 15:00. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет как в оффлайн-режиме на 20 площадках в Липецкой области, так и в онлайн-формате через платформу «Работа России».

В Липецке основные локации разместятся в торговом центре «Европа» на улице Советской, 66 и в Центре молодёжной карьеры (Студенческий городок, 24). В «Европе» будет представлена программа для взрослых соискателей, в Центре – для школьников и студентов. На данный момент около 150 компаний Липецкой области подтвердили свое участие. Они представят свыше 10000 вакансий с заработной платой от 50 до 250 тысяч рублей. Каждый работодатель расскажет о своих предложениях, условиях труда, заработной плате и социальных программах. Также соискатели смогут записаться на бесплатные краткосрочные курсы по профпереобучению и принять участие в экспресс-тренинге по составлению резюме и прохождению собеседований.

Для школьников и студентов подготовлена отдельная площадка в Центре молодежной карьеры. Там будет организована ярмарка учебных мест, где ребята смогут выбрать подходящую профессию для дальнейшего обучения, а работодатели с востребованными вакансиями проведут мастер-классы в рамках фестиваля профессий. Студенты колледжей и вузов получат ценную информацию о крупнейших работодателях Липецка, смогут посетить познавательные лекции и практические мастер-классы от ведущих специалистов. Будут проводиться профориентационные тестирования, экспресс-метод «Как составить резюме», тренинги с талантологом «Найди свое призвание» и виртуальные экскурсии на крупные предприятия области.

«Трудовые кадры – ценнейший ресурс. И в условиях динамично развивающейся экономики, как в Липецкой области, он быстро становится дефицитным. Поэтому работодатели должны бороться за сотрудников – предлагать им привлекательные условия, хорошую оплату, профессиональный рост», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мероприятие является частью реализации национального проекта «Кадры», направленного на подготовку качественных специалистов для рынка труда. По итогам 2024 года Всероссийская ярмарка трудоустройства помогла найти работу больше 1600 липчанам, из которых 134 человека успешно трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса.