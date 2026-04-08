Всероссийская ярмарка трудоустройства в Липецкой области пройдет на 19 площадках

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 17 апреля по всей Липецкой области. В рамках национального проекта «Кадры» будут открыты 19 площадок, расположенных в каждом муниципалитете региона. Ярмарка предоставит более 10 000 вакансий с зарплатами от 50 до 250 тыс. рублей. Предложения подготовят 150 компаний из различных отраслей экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и IT-индустрию. Посетители смогут напрямую общаться с работодателями, проходить блиц-собеседования и получать профессиональные консультации.

Ярмарка пройдет по следующим адресам:

Липецк, ул. Советская, д. 66, ТРЦ «Европа»;

Липецк, ул. Студенческий городок, д. 24, Центр молодежной карьеры;

Волово, ул. Ленина, д. 5а, Воловский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Грязи, ул. Советская, д. 61, Грязинский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Данков, ул. Строителей, д. 10, Данковский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Добринка, ул. Ленинская, д. 4, Добринский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Доброе, ул. Интернациональная, д. 17, Добровский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Долгоруково, ул. Советская, д. 32, Долгоруковский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Елец, ул. Радиотехническая, д. 6А, рынок «Эльта»;

Задонск, ул. Крупской, д. 49А, Задонский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Измалково, ул. 8 марта, д. 7, Измалковский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Красное, ул. Первомайская, д. 5, Администрация Краснинского района;

Лебедянь, ул. Школьная, д. 10, МБУК «Городской центр культуры и досуга»;

Лев Толстой, ул. Володарского, д. 29, Большой зал администрации Лев-Толстовского района;

Становое, ул. Советская, д. 6а, Становлянский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Тербуны, ул. Ленина, д. 104, Тербунский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Усмань, ул. Ленина, 44, Усманский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Хлевное, ул. Юбилейная, д. 2, Хлевенский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области»;

Чаплыгин, ул. Первомайская, д. 23, Чаплыгинский отдел ОКУ «ЦЗН Липецкой области».

Время работы ярмарок: с 10:00 до 15:00.

«Жители Липецкой области могут не только найти себе работу, но и узнать, какие специальности сейчас наиболее востребованы, какие условия предлагают предприятия и как переучиться, чтобы трудоустроиться в понравившиеся компании», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.