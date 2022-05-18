Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2022» состоятся 21 мая в Липецке и еще 73 городах страны. Этот праздник в нашем регионе организует и проводит областное управление физической культуры и спорта и Федерация спортивного ориентирования Липецкой области.

В этот день на всей территории Российской Федерации на старт выйдут десятки тысяч участников, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями, познакомится с увлекательным видом спорта. Каждый участник, будь то новичок или профессионал, найдет дистанцию по силам, получит колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное ориентирование станет любимым занятием или образом жизни.

Цель соревнований – привлечь к виду спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт ориентирования, продемонстрировать массовость и организованность. По масштабности и ожидаемому числу участников «Российский азимут» можно сравнить с такими мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс наций». Десятки тысяч участников в разных городах получат в руки карты и практически одновременно отправятся в леса и парки на поиски красно-белых призм.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость — основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Суть вида ориентирование по выбору заключается в том, чтобы пройти дистанцию в произвольном порядке, найти максимальное количество контрольных пунктов (КП) за назначенное заранее контрольное время. Перед стартом каждому участнику выдается карта с нанесенным местом старта, финиша и контрольными пунктами. Задача участника – спроектировать порядок прохождения КП и пройти дистанцию, рассказали в Федерации спортивного ориентирования Липецкой области.

В Липецке соревнования в шести возрастных группах пройдут в Плехановском лесничестве, район Матырского водохранилища, 308 км трассы Р-119 (Орел-Тамбов), поворот на базу отдыха Парус, где будут подготовлены трассы, доступные любому участнику. Лучшие спортсмены в своих возрастных группах получат кубки, дипломы и медали.

До места старта можно добраться от автовокзала «Сокол» автобусом №43 до поворота на «Парус». Далее по разметке. Старт в 12.00.