Пятые Всероссийские Педагогические игры стартовали сегодня на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В этом году они посвящены 105-летию великого ученого-новатора Константина Александровича Москаленко. Участвуют в юбилейном форуме 12 команд педагогических вузов из Барнаула, Оренбурга, Омска, Благовещенска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновска, Ярославля, Шадринска, Московской области и Республики Беларусь.

Для участников подготовлены конкурсные испытания, которые позволят будущим учителям продемонстрировать интеллектуальные, спортивные, творческие и профессиональные навыки. Несколько ключевых конкурсов пройдут в лицее №44. Победители Педагогических игр станут известны 27 ноября на торжественной церемонии закрытия.

«Мы, конечно же, болеем за липецкую команду, но надеемся, что данный студенческий форум станет не столько соревнованием, сколько площадкой для знакомства с коллегами из других регионов, укреплением дружбы, обменом опыта», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.