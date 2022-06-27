Всероссийские соревнования по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Липецк-2022» проходят в Липецкой области. В них принимает участие 151 шахматист из 18 регионов страны. Это один из самых крупнейших детских турниров по шахматам в регионе за последние несколько лет.

На открытии турнира с приветственными словами выступили директор ГБУ ЛО «Центр спортивной подготовки» Роман Гуляев, президент ЛООО «Федерация шахмат Липецкой области» Заур Дзантиев, главный судья соревнований, судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ Андрей Курбатов, куратор шахматного движения в МАОУ СШ №34 Екатерина Челокьян. Они пожелали участникам побед, упорства, терпения и достижения поставленных задач.

После этого стартовали восемь турниров во всех возрастных категориях. Соревнования завершатся 1 июля, победители турнира получат зачетные очки, которые помогут им попасть в финальную часть Кубка России и побороться за путевки на Первенство России.

«Регулярные победы наших спортсменов доказывают, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию системы физического воспитания молодёжи и приобщению населения к систематическим занятиям спортом, в том числе шахматами», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.