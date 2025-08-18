Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди старшего поколения пройдёт в Липецкой области

Региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди старшего поколения пройдёт 30 сентября в Липецке. К участию приглашают жителей, достигших пенсионного возраста: женщин от 58 лет и мужчин от 63 лет. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия до 25 сентября 2025 года включительно. Мероприятие пройдёт по адресу ул. Циолковского, 18. В день проведения необходимо иметь при себе заявку на участие, оригинал согласия на обработку персональных данных, копию пенсионного удостоверения или справку «О назначенных пенсиях и социальных выплатах».

Всероссийский чемпионат по финграмотности среди людей старшего поколения проводится Минфином РФ вместе с федеральным методическим центром финансовой грамотности населения, расположенным на базе РЭУ имени Г. Плеханова, а также научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ. Организатор мероприятия в Липецкой области — Институт развития образования региона. Партнёры — Союз пенсионеров России и ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

«Финансовая грамотность — важный инструмент для людей старшего поколения, позволяющий уверенно ориентироваться в современных экономических реалиях. Участие в чемпионате — это не только возможность проверить свои знания, но и получить ценные навыки для защиты личных сбережений и планирования бюджета», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чемпионат включает два основных этапа. Региональный предусматривает индивидуальное соревнование между участниками. Задача — показать практические знания и навыки в области финансовых вопросов. Финал состоится 23 октября 2025 года «онлайн» на базе платформы российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Этот этап предполагает командное соревнование. Победители и участники получат памятные подарки, сертификаты и полезные знания.

По всем вопросам проконсультируют по тел. +7(920)505-79-59.