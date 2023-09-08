Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Липецкой области 16 сентября, сообщает региональное управление физической культуры и спорта. В этом году центральное событие состоится в Усмани на площади Ленина. Забеги пройдут на пяти дистанциях – 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Также предусмотрен дополнительный забег на 100 метров для самых маленьких участников соревнований – детей от 5 лет и младше. Этот забег пройдет без определения победителей и призёров. После финиша участники получат сувенирную продукцию.

Регистрация участников начнется в 9.00 на месте проведения мероприятия и завершится за 15 минут до старта. Также для удобства участников доступна предварительная онлайн-регистрация. При регистрации нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача и полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Для юных участников предусмотрена отдельная форма онлайн-регистрации. Также участники могут зарегистрироваться на портале Госуслуг через информационную систему «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт». Прием заявок будет открыт с 11 по 15 сентября.

Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Это масштабное спортивное мероприятие, основной целью которого является пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой и спортом россиян и, прежде всего, молодежи, а также вовлечение всех жителей большой и многонациональной страны в одно общее яркое событие. «Липецк в этом году признан столицей бега нашей страны. Это говорит о том, что жители очень дружат с этим видом спорта, причем не только в областном центре, но и во всем регионе. Каждое подобное событие — забег, марафон, эстафета — традиционно объединяет тысячи человек», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.