Липецкая область 2 октября присоединится к празднованию Всероссийского дня ходьбы. Его ежегодно организует ОКР в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Этот спортивный праздник является частью Всемирного дня ходьбы (World Walking Day), который проводится по всему миру в первые выходные октября под эгидой Международной Ассоциации «Спорт Для Всех» (The Association For International Sport for All). Он нацелен на популяризацию ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности для поддержания здоровья, сообщили в управлении физической культуры и спорта.

В Липецке любителей активного образа жизни приглашают в Нижний парк, стартовый городок разместится у главной сцены. Принять участие могут все желающие любого возраста. Старт – в 12.00, дистанция – 1,2 км. Кроме того, для липчан организованы мастер-классы по скандинавской ходьбе и йоге. Также все гости спортивного праздника смогут испытать силы на площадке ГТО.

«Ходьба идеальна для поддержания спортивной формы и является прекрасным способом пропаганды среди населения здорового образа жизни», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.