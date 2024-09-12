Жители Липецкой области приглашаются к участию во Всероссийском экономическом диктанте. Мероприятие пройдёт 15 октября. Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов, касающиеся экономической истории России и современных экономпроцессах. К примеру, в прошлом году слово «стипендия», «как зарыть талант в землю», что такое полуимпериалы, московки и новгородки и какие организации имеют статус «бирюзовых».

«Подобные тесты помогут липчанам проверить углубить свои знания в области экономики, что может быть полезным как для профессиональной деятельности, так и для личного развития. Знание исторических экономических процессов способствует более глубокому пониманию текущей ситуации, а также влияет на уровень финансовой грамотности населения», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Экономический диктант можно написать онлайн с 05: 00 до 22:00 на официальном сайте и очно: список площадок можно посмотреть по ссылке, он может дополняться. Организует мероприятие Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, ведущих вузов РФ и Российского исторического общества. Диктант проводится с 2017 года. За это время число участников выросло в 5,6 раза.