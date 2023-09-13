Всероссийский форум нематериального этнокультурного достояния пройдет в Липецке 14-17 сентября. В нем примут участие представители регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов – специалисты домов и центров народного творчества, учёные-фольклористы, члены федеральных и региональных экспертных советов по формированию каталогов нематериального культурного наследия. Событие посвящено реализации федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», который был принят в октябре 2022 года.

В рамках форума будут подведены итоги двухлетнего Цикла фольклорно-этнографических экспедиций, в рамках которых полевые исследования в 2022 году состоялись в 15 регионах, а в 2023-м – в 11-ти. Также участники познакомятся с опытом работы Липецкой области. Сегодня в федеральный Реестр включено семь объектов региона, два из них будут представлены на форуме — это «Песенная традиция сел Дёмкино и Колыбельское Чаплыгинского района Липецкой области» и «Технология изготовления романовской глиняной игрушки». «У липецкого края богатое нематериальное наследие, познакомиться с которым всем будет интересно и познавательно», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

18-21 октября Форум продолжит работу в Красноярске, где встретятся участники из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Организаторы – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, Красноярский государственный Центр народного творчества, автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».