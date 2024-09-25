До 1 октября продлена регистрация на конкурс «Спецноминации 2.0» Всероссийского медиапроекта «ТопБЛОГ» с призовым фондом в 15 млн рублей. 60 липчан уже подали заявки. «ТопБЛОГ» — это первый в России проект для блогеров. Участие в нём, по словам организаторов, станет отправной точкой для масштабирования и развития личного блога.

Конкурс «Спецноминации 2.0» проводится для авторов контента разной тематики всех возрастов. Участники прокачивают навыки для развития в медиа, а также борются за призовой фонд в 15 миллионов рублей и звание победителя проекта «ТопБЛОГ». Участие бесплатно на всех этапах конкурса. Для авторов контента, которые ведут свои странички, каналы и блоги в социальных сетях, предложено 12 спецноминаций: «Наука и образование», «Путешествия», «Управление, экономика и общество», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия – страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Участниками конкурса «Спецноминации 2.0» могут стать липчане со страничками в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, YouTube, Telegram, YAPPY, Rutube, TenChat. В основном конкурсе можно участвовать с блогом от 500 подписчиков, а попробовать свои силы в решении кейса, изучить образовательные модули по выбранному направлению можно с блогом до 500 подписчиков. Регистрация продлится до 1 октября на сайте.

«Продвижение персональных страниц не только помогает самому блогеру становиться популярнее и зарабатывать деньги, но и способствует усилению медиапозиций всей области. К примеру, красочные фотографии местных достопримечательностей могут вдохновить людей посетить наш регион. Надеюсь, липчан ждут успехи в этом конкурсе», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».