Мономарафон донорства костного мозга #ДавайВступай прошел 4 ноября по основным достопримечательностям Липецка. Дистанцию в 42 километра преодолел Артем Алискеров – амбассадор донорства костного мозга. Несколько лет назад ему поставили диагноз «лейкоз». Но Артему удалось победить недуг, и теперь собственным примером он мотивирует онкобольных на выздоровление, оказывает поддержку и привлекает внимание к развитию донорского движения.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, 42-километровый забег стал одним из ключевых, но не единственным в регионе событием Всероссийского марафона в поддержку донорского движения костного мозга. На базе Липецкой областной станции переливания крови для доноров прошла акция #ДавайВступай, где все желающие смогли сдать биологический образец для генетического анализа и попасть в Федеральный регистр доноров костного мозга. Сегодня в регионе живут более 770 человек, состоящих в этом регистре. «Липецкая областная станция переливания крови с 2015 года сотрудничает с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова и с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии Министерства здравоохранения России по развитию базы типированных потенциальных доноров костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток», – добавили в управлении здравоохранения.

Всероссийский марафон в поддержку донорского движения стартовал во всех регионах страны в сентябре и завершится 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия». Цель марафона – привлечь молодых, активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября. «Развитие донорского движения помогает взывать к лучшим человеческим качествам – бескорыстной помощи ближнему. Отрадно, что в нашем регионе число людей, готовых стать донорами костного мозга, увеличивается», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.