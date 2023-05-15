Первый Всероссийский молодёжный форум по бережливому управлению «Наставничество – непрерывный путь к успеху» пройдет с 17 по 20 мая в детском оздоровительном центре «Белая берёзка» Елецкого района. Главными спикерами выступят губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Наталья Давыдова, руководитель проекта производственной системы ГК «Росатом», доктор экономических наук.

Более 200 студентов колледжей, техникумов и вузов из разных регионов России соберутся для разработки практик формирования культуры бережливого производства. Основные темы форума – навыки применения философии, принципы и инструменты бережливого производства. Важное направление – развитие движения наставничества и тиражирование лучших методик, повышение социального статуса наставника, признание его роли в обществе, создание коммуникативной среды для поддержки молодежных инициатив в области бережливых технологий. «Бережливые технологии позволяют повысить КПД производства за счет оптимизации рабочих процессов и снижения потерь на всех этапах. В Липецкой области многие компании уже внедрили бережливые технологии и ощутили реальную выгоду: они стали производить больше продукции, экономить время и ресурсы без потери в качестве», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках Форума пройдут мастер-классы, фабрики процессов, деловые игры и олимпиада по бережливому производству, а также тренинги с участием ведущих экспертов России, которые поделятся опытом наставничества. Эксперты помогут начинающим наставникам в организации бережливого и клиентоцентричного подхода, построении социального партнерства. Для участников будут организованы тематические дискуссионные площадки и экскурсии на предприятия, в том числе ОЭЗ «Липецк». Встречу «без галстуков» на тему «Эффективность лидера» в формате беседы проведет заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.