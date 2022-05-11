Всероссийский проект «#ДоброВСело» стартовал в Липецкой области Липецкая область присоединилась к Всероссийскому проекту «#ДоброВСело». Акция стартовала сегодня в селе Троицкое Липецкого района. Жители смогли пройти диагностические обследования и получить индивидуальные консультации окулиста, терапевта, невролога и гинеколога, которые приехали в местный центр общей врачебной практики из районной больницы.

Также специалисты рассказали о необходимости вакцинации против коронавируса и о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров для выявления и предупреждения развития различных заболеваний. Кроме того, в рамках акции волонтёры-медики провели субботник на территории центра общей врачебной практики села Троицкое. «Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона всегда находятся в числе приоритетных направлений деятельности органов власти. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Всероссийский проект «#ДоброВСело» проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Он направлен на повышение доступности медицинской помощи и медицинской грамотности населения.