В регионе

Всероссийский проект «#ДоброВСело» стартовал в Липецкой области

18 минут назад
6 посмотрели

Читайте нас в

Всероссийский проект «#ДоброВСело» стартовал в Липецкой области Липецкая область присоединилась к Всероссийскому проекту «#ДоброВСело». Акция стартовала сегодня в селе Троицкое Липецкого района. Жители смогли пройти диагностические обследования и получить индивидуальные консультации окулиста, терапевта, невролога и гинеколога, которые приехали в местный центр общей врачебной практики из районной больницы.

Также специалисты рассказали о необходимости вакцинации против коронавируса и о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров для выявления и предупреждения развития различных заболеваний. Кроме того, в рамках акции волонтёры-медики провели субботник на территории центра общей врачебной практики села Троицкое. «Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона всегда находятся в числе приоритетных направлений деятельности органов власти. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Всероссийский проект «#ДоброВСело» проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Он направлен на повышение доступности медицинской помощи и медицинской грамотности населения.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»