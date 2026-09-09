Всероссийский проект «Профразвитие» поможет липецкой молодёжи сделать старт в карьере

Первая стажировка, встреча с будущим работодателем, карьерная консультация, подготовка к собеседованию и уверенный старт на новом рабочем месте – сегодня все эти возможности доступны молодежи Липецкой области во Всероссийском проекте «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В честь дня рождения «Профразвитие» запускает целый месяц полезных активностей – от образовательных продуктов и мероприятий в университетах до новых инструментов для профессионального старта.

За три года «Профразвитие» из проекта по поиску вакансий и стажировок превратился в платформу для самоопределения и построения карьерного пути. Участники получили более 170 тысяч индивидуальных рекомендаций по профессиональному развитию и повышению личной эффективности, победителями проекта стали 882 человека, а число партнеров превысило более 250 крупных компаний и организаций. Осенью «Профразвитие» представит новые предложения в каталоге, где молодые специалисты смогут находить предложения компаний и организаций и выбирать подходящий вариант для получения первого опыта.

От Липецкой области участниками проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» за три года стали 715 жителей региона. Молодые люди получают доступ к стажировкам и вакансиям, образовательным продуктам, карьерным консультациям и другим инструментам, которые помогают сделать первые шаги в профессии. В сентябре жители региона смогут присоединиться к новым активностям проекта.

В 2026 году карьерная поддержка «Профразвития» стала доступнее непосредственно в регионах страны. В Липецкой области работают Центры компетенций Президентской платформы «Россия – страна возможностей» на базе Липецкого государственного педагогического университета и Липецкого филиала РАНХиГС. Здесь студенты могут оценить свои сильные стороны и надпрофессиональные навыки, получить рекомендации по развитию и определить дальнейшие карьерные шаги.

Стажировки остаются одной из ключевых точек входа в проект: они позволяют познакомиться с компаниями изнутри, попробовать себя в выбранной сфере и проверить собственные представления о будущей профессии на практике. Чтобы выбор был осознанным, «Профразвитие» совместно с компанией ANCOR проводит исследования в разных регионах, сопоставляя взгляды тех, кто только начинает карьеру, и тех, кто предоставляет возможности первого профессионального опыта. Результаты этой большой работы теперь доступны каждому на сайте. Здесь можно узнать, где искать стажировки, какие условия предлагают компании, что важно при выборе первого места работы, сравнить зарплатные ожидания в разных федеральных округах и увидеть, в чем позиции молодежи и работодателей совпадают, а где пока расходятся.

Еще один практический инструмент – образовательная подборка #старт_карьеры. Она охватывает разные ситуации, с которыми сталкивается начинающий специалист: как выбрать карьерный путь, распознать сомнительную вакансию, пройти путь от отклика до собеседования, освоить правила деловой переписки и адаптироваться в новом коллективе. Отдельный курс посвящен тому, как использовать искусственный интеллект для профессионального развития и при этом не навредить собственной карьере. Это знания, которые можно применять сразу – еще во время поиска работы и в первые месяцы после трудоустройства.

В честь третьего дня рождения проект «Профразвитие» приглашает молодых людей загадать три карьерных желания на ближайший год. Это может быть новая работа или стажировка, повышение, запуск собственного проекта, новый навык или первый шаг в другой профессиональной сфере. Свои цели участники смогут записать на цифровой платформе, а через год «Профразвитие» вернет им ответы, чтобы каждый смог проверить, какие желания стали реальностью. Среди участников акции также разыграют три бесплатные карьерные консультации и бокс мерча – итоги объявят 14 сентября в социальных сетях проекта.

«Уверен, сентябрьские активности проекта помогут еще сотням молодых липчан реализовать свои карьерные желания именно на родной земле», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.