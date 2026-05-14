Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций стартует в Липецкой области 18 мая

Муниципальный этап III Всероссийского фестиваля сбережений и инвестиций стартует в Липецкой области 18 мая в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения до 2030 года. К участию приглашаются семейные команды, в составе которых должно быть не менее двух человек, из них не менее одного человека, достигшего 18 лет.

Муниципальные этапы в регионе буду проходить во всех муниципальных образованиях области до 14 июня. Для участников подготовлены три конкурсных испытания: финансовый квиз «Сохраняй и приумножай», кейс-игра «Риски и страховка», Инвест-практикум. Победители муниципального этапа получат звание самой финансово грамотной семьи своего муниципалитета в 2026 году и станут участниками регионального этапа, который пройдёт одновременно во всех регионах-участниках Фестиваля 20 июня.

«Фестиваль объединит семьи и научит липчан грамотно распоряжаться деньгами, откроет новые горизонты возможностей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Муниципальный этап семейного фестиваля проводится при поддержке правительства Липецкой области, министерства финансов Липецкой области и Регионального центра финансовой грамотности области. Региональным оператором определен Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. О расписании мероприятий можно узнать на официальном сайте регионального оператора, а также на сайтах муниципальных образований Липецкой области.