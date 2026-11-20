В Ельце – Городе молодёжи – открылся итоговый Всероссийский семинар-совещание «Взрослая пора». В нём приняли участие руководители исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодёжную политику, и руководители региональных отделений Движения Первых из всех 89 регионов страны. В рамках семинар-совещания участники подведут итоги 2026 года и определят приоритеты молодёжной политики на 2027 год. С приветственным словом к участникам семинара-совещания обратился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мы рады принимать итоговый семинар-совещание в Ельце – городе, который в этом году по праву носит статус “Города молодёжи“. Мы видим, как меняется город, как он становится точкой притяжения для молодых людей. И это не только про туризм или инфраструктуру. Это про то, что здесь молодёжь чувствует себя нужной. Здесь она может реализовать свои идеи, найти своё место в жизни. Наша задача – чтобы таких мест в регионе становилось больше. Чтобы молодёжь оставалась здесь, создавала семьи, строила будущее. Для этого мы делаем всë необходимое и готовы делиться опытом с коллегами, которые приехали со всей страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также участников поприветствовали глава городского округа город Елец Вячеслав Жабин, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков и первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

В 2026 году Елец носит почётный статус «Город молодёжи», который получил как победитель специальной номинации Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». В течение года город принимал всероссийские молодёжные события, в том числе День молодёжи, который собрал более 32 тыс. участников.

«Статус Города молодёжи получают малые города, которые создают возможности для молодых людей. Елец в течение года подтвердил это звание: город раскрылся для всей страны как туристический центр с уникальной историей и молодёжными пространствами, объединил вокруг себя сообщества из разных регионов нашей страны. За девять месяцев Елец посетило на 10% больше туристов, чем за весь прошлый год, и больше половины из них – молодые путешественники и семьи с детьми. Многое для развития города сделали сами молодые ельчане: реализовывали предпринимательские и арт-проекты, организовывали фестивали, принимали у себя крупные события. Важно, что именно Елец принимает итоговый семинар-совещание, на котором команды молодёжной политики и Движения Первых из всех регионов России подводят итоги года по реализации национального проекта “Молодёжь и дети” и определяют приоритеты на 2027 год. Среди них – профилактика деструктивных явлений и информационная безопасность, профориентация, развитие молодёжной инфраструктуры: по президентской программе “Регион для молодых” уже обновлено 263 молодёжных центра, только в этом году открывается ещё 95, а к концу 2027 года их число превысит 450», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Председатель правления Движения Первых, Герой России, выпускник президентской программы «Время Героев» Артур Орлов рассказал о роли Движения в работе с молодёжью в регионах. Региональные отделения объединяют школьников и студентов, вовлекают их в проекты и помогают воплощать собственные идеи. В Липецкой области Движение Первых насчитывает более 99 тыс. человек: свыше 89 тыс. обучающихся и около 10 тыс. наставников. На базе 372 первичных отделений ребята участвуют во всех направлениях деятельности Движения и реализуют свои инициативы.

Программа семинара-совещания предусматривает знакомство участников с молодёжной инфраструктурой Ельца и Липецкой области. Руководители органов молодёжной политики и региональных отделений Движения Первых посетят молодёжные пространства города, познакомятся с проектами и программами, которые реализуются в регионе, а также как молодёжь участвует в сохранении и развитии исторического наследия Ельца.