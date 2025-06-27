Всероссийский шахматный турнир Высшей лиги проходит в Липецком краеведческом музее

Липецкий областной краеведческий музей стал площадкой для спортивных соревнований. С 25 июня по 6 июля в самом большом зале – Сером, недавно обновленном по нацпроекту «Культура», – проходит Всероссийский шахматный турнир Высшей лиги среди мужчин и женщин. Идея такого необычного сотрудничества принадлежит Всероссийской Федерации шахмат России, которая уже несколько лет успешно реализует программу «Шахматы в музее», проводя крупнейшие турниры в стенах культурных учреждений. Теперь и Липецкий областной краеведческий музей присоединился к новой тенденции.

В интеллектуальной битве сойдутся 88 шахматистов со всей России – от Калининграда до Хабаровска. Среди них – победители региональных турниров, именитые гроссмейстеры, а также гордость липецкой школы шахмат: Семён Казьмин, международный мастер Гор Айрапетян и юная звезда Анна Лопухова. Этот турнир для спортсменов является отборочным к суперфиналам чемпионатов России среди мужчин и женщин.

Соревнования такого масштаба не проводились в Липецком регионе больше 60 лет. К турниру сотрудники музея подготовили особенное оформление. Они украсили Серый зал полотнами, написанными на традиционных Липецких пленэрах, с надеждой, что запечатленная на них красота вдохновит гостей и поддержит земляков.

Помимо игры в шахматы и созерцания предметов искусства участники турнира смогут узнать больше об истории региона: в программу турнира включены экскурсии по музею. Проведение шахматных соревнований никак не повлияет на работу музея – все экскурсии будут проводиться по расписанию.

«Замечательно, что Липецк тоже стал частью программы «Шахматы в музее». Это позволит не просто провести спортивное событие, но и рассказать участникам-гостям из других субъектов о липецком крае», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.