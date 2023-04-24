22 апреля в рамках Всероссийского субботника по всей стране прошли масштабные уборки. Липецкая область также присоединилась к главному экомероприятию весны. Представители правительства региона, муниципальных учреждений, общественных организаций, управляющих компаний, ТОСов, а также активные жители привели в порядок места отдыха и другие общественные территории. В том числе пространства, которые были благоустроены в прошлые годы благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России.

Всего в рамках Всероссийского субботника порядок навели на более 40 общественных пространствах в Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске. Самым необычным мероприятием стал плоггинг-забег в Спортивном сквере в 15-м микрорайоне в Липецке. В нём приняли участие заместитель губернатора региона Роман Петрухин и глава города Евгения Уваркина, а также неравнодушные жители. На уборку участникам отводилось 60 минут. За это время они собрали около полутора тонн отходов.

«Всероссийский субботник – важное мероприятие, которое позволило не только привести в порядок общественные пространства, но и привлечь к заботе о них жителей региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский субботник проводился в рамках онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 31 мая. На платформе 48.gorodsreda.ru. Липецкая область представила 50 общественных пространств. Отдать свой голос можно только за одно из них. Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2024 году.