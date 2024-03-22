Всероссийское родительское собрание, посвященное единой модели профориентации школьников, прошло 21 марта во всех школах Липецкой области. Эксперты ответили на популярные вопросы о том, как помочь подросткам в профессиональном самоопределении, в том числе благодаря государственной программе, рассказали о целях Единой модели профориентации и курсе «Россия — мои горизонты», роли родителей в профессиональном самоопределении детей, а также региональных возможностях образовательно-профессиональной траектории.

Единая модель профориентации «Россия – мои горизонты» реализуется с 1 сентября 2023 года во всех школах страны. На классных часах подчеркивается важность и значимость выбора профессионального будущего обучающихся. «Регион заинтересован в том, чтобы наша молодежь оставалась здесь, и поэтому мы подсказываем школьникам в рамках проводимых профориентационных проектов, какие специальности позволят им без проблем трудоустроиться, стать самодостаточными и обеспеченными гражданами, жить и воплощать свои мечты. Таких специальностей в Липецкой области много, так что выбор есть», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.